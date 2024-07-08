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Сегодня, 00:55

Шикунов: «Спартак» избавляется от тех, кто не нужен Станковичу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов оценил трансферную политику красно-белых.

«В «Спартак» пришел новый тренер, и сейчас они избавляются от тех, кто ему не нужен. Конечно, они будут покупать игроков, им нужно усиление, но идет задержка. У «Зенита» все нормально: Семак уже шесть лет в команде, процесс происходит легче, главный тренер знает, что ему надо, причем давно. «Спартаку» же сначала нужно освободить позиции, а затем на них уже брать тех, кого хочет Станкович. Пока это Жозе и Барко, будем ждать еще трансферы, ясно, что они необходимы», — приводит слова Шикунова Metaratings.ru.

«Спартак» как свободные агенты покинули Георгий Джикия, Квинси Промес, Виктор Мозес, Леон Классен и Кейта Бальде. 32-летний Виллиан Жозе пока является единственным подписанием москвичей.

Источник: Metaratings.ru
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
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