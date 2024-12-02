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Сегодня, 14:15

Шикунов: «Зимой «Спартак» получит по Угальде серьезные предложения. Он стоит 25-30 миллионов»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, уедет ли нападающий красно-белых Манфред Угальде зимой в европейский клуб.

— Теперь спартаковские болельщики опасаются, что Угальде уже зимой может уехать в европейский клуб.

— Сейчас сложно прогнозировать. При этом допускаю, что «Спартак» получит по нему серьезные предложения из Европы уже в ближайшее трансферное окно. Даже не думаю, а уверен. Позовут в приличный чемпионат. А дальше уже не загадываю.

— А за сколько «Спартак» его сейчас может продать?

— А за сколько его купили? Больше чем за 10 миллионов. Вот смело умножайте на два.

— Если верить порталу Transfermarkt, красно-белые заплатили за него «Твенте» 13 миллионов.

— Ну вот. Значит, за 25 миллионов точно могут продать. Даже за 30 могут. Ну а чего вы удивляетесь? Это в России сейчас такие суммы — событие. А на Западе уже давно норма жизни. К тому же Угальде еще молодой. 22 года всего. Будет, по идее, только прогрессировать.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; Маркиньос, Эсекьель Барко и&nbsp;Манфред Угальде в&nbsp;матче против &laquo;Краснодара&raquo; (0:3). «Купи «Спартак» Кордобу, мы бы потеряли Угальде! Манфред стоит 25 миллионов евро». Шикунов — о Станковиче и Осинькине

Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
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