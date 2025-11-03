Шикунов — о матче «Краснодар» — «Спартак»: «Без шансов для москвичей. Станкович в агонии»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» поделился мнением о поражении красно-белых от «Краснодара» (1:2) в 14-м туре РПЛ.

— Сложно комментировать такую игру красно-белых, — говорит Шикунов. — Безнадега! Только в конце небольшие шансы появились. Но это уже агония! Сказались два удаления у хозяев. Да и то... Взорвались всего на пять секунд, полетели вперед. Не спаслись. Да и не должны были спастись по такой игре.

— Почему?

— 80 минут — без шансов для красно-белых! В одну калитку... Я опять не понял: что Станкович хотел от своих подопечных? Какой у него был план на игру? Вроде у тебя в наличии классные исполнители, купленные за серьезные деньги. А ничего же не выстроено! Сравните с «Краснодаром». Южане четко разобрали москвичей, продавили, ошеломили, до перерыва могли делать счет крупным. Ну о чем тут можно говорить? На Литвинова в концовке вообще было страшно смотреть. Попал под Кордобу... Хозяева вышли с правильным настроем, при сумасшедшей поддержке. Любо-дорого смотреть. Мы могли получить топовый футбол с обеих сторон, если бы «Спартак» хоть что-то показал. Повторюсь, без шансов для нас...

— Удивило появление в старте Дмитриева на позиции левого защитника?

— Да меня уже ничто не удивляет. Станкович ищет, ищет, ищет... Зачем? То схемы меняет, то людей. Сплошная ротация. Ну определиться же уже пора! Ну как ты можешь что-то наиграть, когда все время экспериментируешь? Тренер мечется. Он уже в агонии. Не знает, что ему делать.

— Игорь Корнеев вообще считает решение поставить на левый фланг Дмитрия самоубийством. Мол, как он мог справиться с реактивными флангами «быков»?

— Отчасти с Корнеевым можно согласиться. Каких-то грубых ошибок у Дмитриева я не вспомню. Но зачем же ставить на это место непрофильного защитника? Есть же, например, Рябчук. Станкович просто уже «плывет». Он ведь и футболистов подставляет своими решениями. То одно сочетание, то другое. Максименко уже запутался, с кем он играет. Ну вы вспомните чемпионский ЦСКА. Акинфеев 10 лет играл с Игнашевичем и Березуцкими. Стабильность! Все четко. Это же все наигрывается даже не месяцами, а годами. А тут...