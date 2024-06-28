Шикунов — о возможном переходе Соболева в «Зенит»: «Значит, он захотел идти за трофеями»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном переходе нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«Пока это слухи. Если есть такой вариант, значит, Соболев захотел идти за трофеями, что-то его не устраивает в «Спартаке». У него были конфликты с Абаскалем. Если его приглашают, значит, он будет биться за место в составе. Все, кто приходит, понимают, что в «Зените» непросто. Там серьезные легионеры и команда», — сказал Шикунов «СЭ».

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. С того момента он провел за красно-белых 139 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.