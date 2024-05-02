Александр Шикунов: «Еще надо наблюдать за работой Слишковича»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился впечатлениями от работы исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Владимира Слишковича.

«Надо еще наблюдать за работой Слишковича, — цитирует Шикунова «РБ Спорт». — Не надо торопиться принимать решение по нему. После ухода Абаскаля футболисты раскрепостились. Слишкович знал всех игроков, он был внутри. Это не человек со стороны. Другой тренер разбирался бы больше, чем Слишкович».

Следующий матч «Спартак» проведет в воскресенье, 5 мая, с «Пари НН». Игра пройдет в Нижнем Новгороде.