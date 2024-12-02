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Сегодня, 15:15

Шикунов: «У Осинькина все время забирают лучших и требуют результата. А «Зенит» станет чемпионом без Вендела, Барриоса, Клаудиньо»?

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Александр Шикунов в интервью «СЭ» порассуждал о будущем главного тренера самарцев Игоря Осинькина.

— Вы хорошо знакомы с главным тренером «Крыльев» Игорем Осинькиным, чья команда в Питере обыграла «Зенит» (3:2). На пресс-конференции он сказал, что не знает, останется ли зимой на своем посту. В то же время губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уверен: специалист доработает в команде до конца сезона. Ваш прогноз?

— Начнем с того, что Игорь Витальевич — большая умница! В Питере он сотворил чудо! После чумовой недели, когда каждый день кто-то что-то говорил, что-то писал... Бедного Осинькина уже два месяца то увольняют, то оставляют. А он взял, настроил ребят, выбрал правильную тактику. Знал, на какие слабые места «Зенита» можно надавить. Включил скорость. И на этой скорости самарцы обыграли чемпиона страны на его же поле! Осинькин все сделал на самом высшем уровне. Поклон ему. А ребята все его идеи претворили в жизнь. Начиная с Песьякова, который столько спасений совершил, и заканчивая Сергеевым, оформившим дубль. Мне понравились слова вратаря самарцев. Мол, он вернул должок «Краснодару» за прошлый сезон, но пусть «быки» теперь воспользуются этим подарком (смеется). А Осинькин сработал на все сто процентов.

— Ваша позиция: Осинькин должен остаться в «Крыльях» или пора уходить?

— Да все болельщики хотят, чтобы он продолжил там свою работу! Такую команду создал. Но вы поймите, у него каждый год забирают ключевых футболистов! И как только пошли поражения, сразу какая-то критика. Так не бывает! То «Осинькин — наше все», а то... Ищите причину в том числе и в себе. Повторюсь, каждый год Осинькин теряет по два-три ведущих футболиста.

Посмотрите на другие клубы. Глушенков и Соболев — в «Зените», Сарвели — в «Локо», Сергеев был тоже недавно в Питере. А Пруцев? А Салтыков? А Пиняев? Они все прошли через его тренерские руки. А вы заберите у «Зенита» пять игроков основы. И где он будет? Ну заберите у питерцев Клаудиньо, Барриоса, Дугласа, Вендела. И поставьте задачу — опять станьте чемпионами! Станут?

А тут у Игоря Витальевича всех разбирают, а потом начинается... Ну мы же не смешные все. Если ты отдаешь лучших, тебе надо новых наиграть. Требуется время. А от Осинькина ждут, что он и выигрывать будет, и деньги для клуба зарабатывать. Обалденно, да?

Сегодня Игорь Витальевич всем ответил, всем все доказал. А пацаны его поддержали. Они безумно любят своего тренера! Еще раз — низкий ему поклон. Собраться в такой ситуации — дорогого стоит. Я сам много лет в футболе. Понимаю о чем говорю. Надо иметь приличный стержень внутри, чтобы справляться с таким давлением!

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; Маркиньос, Эсекьель Барко и&nbsp;Манфред Угальде в&nbsp;матче против &laquo;Краснодара&raquo; (0:3). «Купи «Спартак» Кордобу, мы бы потеряли Угальде! Манфред стоит 25 миллионов евро». Шикунов — о Станковиче и Осинькине

ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Шикунов
Игорь Осинькин
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