Сегодня, 11:05
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» порассуждал о шансах красно-белых на чемпионство после волевой победы над «Акроном» (3:2).
— О чем вы подумали, когда Барко, не забивший первый пенальти, пошел исполнять второй?
— А если я правильно понял тренера «Спартака», он кричал, чтобы бил Угальде. Указывал на Манфреда. Может, я и ошибаюсь, но по телекартинке показалось именно так.
Но что теперь поделать. Забил Барко — и слава богу. Если бы москвичи и третий кряду 11-метровый в РПЛ не реализовали (Медина, Барко и снова Барко), тоже было бы смешно.
— «Спартак» — в гонке?
— По игре возникают вопросы. Тяжеловато все дается красно-белым. Но в нашем чемпионате все настолько непредсказуемо. Пока отрыв небольшой. Думаю, все решится в дерби с ЦСКА. Вот и проверим спартаковцев на фоне армейцев. Ждать осталось совсем недолго.