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Сегодня, 11:05

Шикунов — о шансах «Спартака» на золото: «Подождем дерби с ЦСКА, потом станет ясно»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Футболисты Артем Дзюба и Руслан Литвинов
Артем Дзюба и Руслан Литвинов.
Фото ФК «Акрон»
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» порассуждал о шансах красно-белых на чемпионство после волевой победы над «Акроном» (3:2).

— О чем вы подумали, когда Барко, не забивший первый пенальти, пошел исполнять второй?

— А если я правильно понял тренера «Спартака», он кричал, чтобы бил Угальде. Указывал на Манфреда. Может, я и ошибаюсь, но по телекартинке показалось именно так.
Но что теперь поделать. Забил Барко — и слава богу. Если бы москвичи и третий кряду 11-метровый в РПЛ не реализовали (Медина, Барко и снова Барко), тоже было бы смешно.

— «Спартак» — в гонке?

— По игре возникают вопросы. Тяжеловато все дается красно-белым. Но в нашем чемпионате все настолько непредсказуемо. Пока отрыв небольшой. Думаю, все решится в дерби с ЦСКА. Вот и проверим спартаковцев на фоне армейцев. Ждать осталось совсем недолго.

Владимир Москвичев, Эсекиэль Барко, Манфред Угальде и&nbsp;Срджан Бабич борются за&nbsp;мяч в&nbsp;матче &laquo;Акрон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; (2:3).«Как можно за тайм получать по два мяча от Махачкалы и «Акрона»?! «Спартаку» подарили победу»

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ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
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