Шикунов о Зиньковском: «Не хочется оставаться без постоянной игровой практики. Ему надо определиться с будущим»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал «СЭ» будущее полузащитника Антона Зиньковского.

По информации «СЭ», полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский готов покинуть клуб в зимнее трансферное окно. В данный момент игрок имеет несколько вариантов продолжения карьеры, одним из них является «Локомотив».

«Все понимаю, что есть такая ситуация. Зиньковский будет решать свою судьбу на весну, не хочется оставаться без постоянной игровой практики. Ему надо определиться с будущем», — сказал Шикунов «СЭ».

Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в июле 2022 года. Контракт с футболистом рассчитан до конца июня 2027 года. В этом сезоне 28-летний хавбек принял участие в 13 матчах во всех турнирах за красно-белых, где отдал три результативные передачи.