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Сегодня, 21:28

Шикунов: «Дзюба поступил неправильно, что не пожал руку Семаку»

Шикунов прокомментировал инцидент между Дзюбой и Семаком
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал ситуацию, произошедшую после матча «Локомотив» — «Зенит».

«Конечно, неправильно, что Дзюба не пожал руку Семаку. Но он же сказал, что просто не увидел Сергея Богдановича. Не надо раздувать из этого что-то. Это их личное дело. Может, Артем не захотел увидеть Семака. Не знаю, почему так произошло, поэтому не хочу судить», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

После матча 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» (1:2) Дзюба не пожал руку Семаку. Позже футболист объяснил свой поступок тем, что он не видел специалиста.

Дзюба выступал за клуб из Санкт-Петербурга под руководством Семака с 2018 по 2022 год.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-shikunov-dzyuba-postupil-nepravil-no-chto-ne-pozhal-ruku-semaku/
Артем Дзюба
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Александр Шикунов
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