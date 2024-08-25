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Сегодня, 07:21

Шикунов: «Латышонок — герой матча. Он в конце потащил два-три опасных удара»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал ничью в матче «Зенита» со «Спартаком» (0:0).

«Матч очень напряженный. Нельзя сказать, что он был зверский, с голами. Другая была зрелищность, напряжение, ответственность. Две команды очень ответственно подошли к этой встрече, потому что игра была важна и для «Зенита», и для «Спартака».В принципе, счет по игре. Если брать составы 11 на 11 и 11 на 10, по средней оценке оба клуба наиграли на ничью. Если бы кто-то проиграл или выиграл, было бы обидно. Так что справедливая ничья.

Латышонок, конечно, герой матча. Он в конце потащил два-три опасных удара, останавливал атаки «Спартака» с флангов. Он уверенность проявил, и она автоматом передалась защитникам, они выстояли. Это очень влияет на команду, когда вратарь ловит уверенность», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

«Зенит» с 14 очками продолжает нлидировать в турнирной таблицы РПЛ. «Спартак», набравший 11 очков, располагается на четвертой позиции.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
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