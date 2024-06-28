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Шикунов считает, что совмещение постов в сборной и «Ростове» не помешает Карпину: «Он находится постоянно в рабочем процессе»

Шикунов считает, что совмещение постов в сборной и «Ростове» не помешает Карпину
Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал «СЭ» новость о том, что главный тренер сборной России Валерий Карпин продолжит возглавлять национальную команду.

В пятницу, 28 июня Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании нового контракта со специалистом, который будет действовать до июля 2028 года.

«Было ясно, что произойдет продление контракта. Другого варианта не было. Не навредит ли совмещение постов? Это не очень хорошо. Но пока у нас такая ситуация, что нет официальных игр, это можно принять. Это нагрузка Карпину. Зато он находится постоянно в рабочем процессе. На данный момент совмещение постов не помешает. Нет официальных матчей. Нам не за что ругать или хвалить Карпина. Он на себе может ощутить силу футболистов, когда тренирует «Ростов», — сказал Шикунов «СЭ».

Карпин возглавляет национальную команду с лета 2021 года. С марта 2022 года он совмещает работу в сборной России и «Ростове».

Под руководством Карпина национальная команда провела 18 матчей, в которых одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в одной встрече.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Ростов
Александр Шикунов
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