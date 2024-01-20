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Сегодня, 18:43

Александр Шикунов: «Не знаю, захочет ли Абаскаль вернуться домой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал новость о возможном уходе Гильермо Абаскаля из московского клуба.

«Не знаю, захочет ли Абаскаль вернуться домой, — цитирует Шикунова «РБ Спорт». — Или, может, он хочет, чтобы болельщики «Спартака» его прессовали. Если он уйдет, будет неудобно. Абаскаля много раз увольняли после неудачных матчей. Сейчас у него будет шанс доказать, что он что-то может. Пока мы не видим того результата, который нужен «Спартаку».

По информации испанских СМИ, Абаскаль является основным кандидатом на пост главного тренера «Кадиса». Ранее испанский клуб объявил об отставке главного тренера Серхио Гонсалеса.

Источник: РБ Спорт
ФК Кадис
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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