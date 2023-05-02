КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:57

Шикунов: «У ЦСКА больше шансов побороться с «Ростовом» за второе место, чем у «Спартака»

Шикунов рассказал, что ЦСКА является большим конкурентом «Ростову», чем «Спартак»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов рассказал, что ЦСКА является большим конкурентом «Ростову», чем «Спартак».

«У «Ростова» самые большие шансы остаться в тройке. Сейчас, к примеру, «Ростов» обыграет «Факел», а «Спартак» сгорит «Зениту». Сколько уже разрыв будет? Мне кажется, у ЦСКА больше шансов побороться с «Ростовом» за второе место, чем у «Спартака». В последнем матче сезона ЦСКА принимает «Ростов». Я думаю, это будет решающий матч. Скажется ли красная карточка Карпина в матче с «Факелом»? Нет, он же не играет сам. Если бы он пропускал матч как футболист, это бы повлияло на игру. Но в нынешней ситуации разберутся, у них штаб хороший. Ничего страшного», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

После 25 туров чемпионата России «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 50 очков. «Спартак» идет на третьей строчке с 49 очками, ЦСКА — на четвертом месте с 48 очками.

«Ростов» сыграет против «Факела» 6 мая в 19:00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-shikunov-u-tsska-bol-she-shansov-poborot-sya-s-rostovom-za-vtoroe-mesto-chem-u-spartaka/
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Шикунов
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Он был для нас вторым папой». Детский тренер «Уралочки» погиб в зоне СВО
Павлюченко забивает, Газзаев полыхает, а «Спартак» выигрывает 2:0 в Волгограде
Умер модельер Валентин Юдашкин
В Польше заявили о планах добиться репараций от России
На почте во Внуково обнаружили автоматы Калашникова в посылке
Военный РФ рассказал о желании ВСУ бежать со своих позиций в Марьинке
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
Камоцци заявил, что «Зенит» без коридора и так выиграет этот чемпионат
Билялетдинов заявил, что у «Спартака» хронические проблемы в обороне
Агент заявил о наличии большого интереса к Джорджевичу со стороны клубов MLS
Хусаинов заявил, что Кукуян не относится к категории арбитров высокого уровня
Канчельскис: «Если «Зенит» выиграл бы Кубок, «Спартак» обязан был бы сделать для них чемпионский коридор»
Ежов: «Ни один человек, который ушел из «Крыльев», не скажет, что здесь плохо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Спартаке» прокомментировали слова Асхабадзе о том, что вратарь Свинов будет игроком «Факела»

Агент Перейры заявил, что трансфер футболиста в Россию этим летом маловероятен