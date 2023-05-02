Шикунов: «У ЦСКА больше шансов побороться с «Ростовом» за второе место, чем у «Спартака»

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов рассказал, что ЦСКА является большим конкурентом «Ростову», чем «Спартак».

«У «Ростова» самые большие шансы остаться в тройке. Сейчас, к примеру, «Ростов» обыграет «Факел», а «Спартак» сгорит «Зениту». Сколько уже разрыв будет? Мне кажется, у ЦСКА больше шансов побороться с «Ростовом» за второе место, чем у «Спартака». В последнем матче сезона ЦСКА принимает «Ростов». Я думаю, это будет решающий матч. Скажется ли красная карточка Карпина в матче с «Факелом»? Нет, он же не играет сам. Если бы он пропускал матч как футболист, это бы повлияло на игру. Но в нынешней ситуации разберутся, у них штаб хороший. Ничего страшного», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

После 25 туров чемпионата России «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 50 очков. «Спартак» идет на третьей строчке с 49 очками, ЦСКА — на четвертом месте с 48 очками.

«Ростов» сыграет против «Факела» 6 мая в 19:00 мск.