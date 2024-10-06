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Сегодня, 14:15

Шикунов о Зиньковском: «Он не такой товарищ, который живет по принципу: всех перегрызу!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» признался, что пока не знает, сможет ли полузащитник красно-белых Антон Зиньковский вновь стать игроком стартового состава команды Деяна Станковича.

— Вы хорошо относитесь к Зиньковскому, но сейчас он, похоже, оказался в глухом запасе.

— Меня эта ситуация расстраивает. Зиньковский — интересный игрок. Но тренеру виднее. Просто Антон, наверное, не тот товарищ, который живет по принципу: сейчас я всех перегрызу! Он более творческий парень, и к нему, пожалуй, нужен соответствующий подход. Если в него поверить, он будет здорово выполнять свою работу.

— Но реально ли выиграть конкуренцию у такого Маркиньоса?

— Не знаю, как Зиньковский будет выходить из этой ситуации. Конкуренция серьезная. Он раньше в такие истории не попадал. Все предыдущие годы Антон всегда играл. В «Чертанове», Самаре, «Спартаке». Желаю ему все это переосмыслить и перебороть., — сказал Шикунов «СЭ».

«Спартак» (19 очков) занимает пятое место в РПЛ после 11 матчей.

Полностью интервью Александра Шикунова читайте на сайте «СЭ».

Антон Зиньковский
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов

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