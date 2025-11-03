Видео
3 ноября, 16:00

Шикунов: «Зачем Станкович цепляется за возможный фол на Мартинсе? У тебя игра не выстроена!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов считает, что главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу не следует критиковать судей после поражения от «Краснодара» (1:2) в 14-м туре РПЛ.

— Станкович вновь атаковал судей. По его мнению, перед голевой атакой хозяев был фол на Мартинсе.

— Ну чего сейчас это обсуждать? Даже если там что-то и было, сколько времени прошло до гола? Ты не к судье апеллируй, а расставь игроков правильно! Что делали твои защитники, когда Черников забивал? Все подборы, все отскоки за «быками». Никто зоны свои не закрывал, не туда бежали... Ну что это такое?

— Так вы этого фола на Мартинсе не увидели?

— Да по повторам не до конца понятно. Сложилось ощущение, что оба игрока друг друга хватали. А кто там на ком фолил... Это же не глобальное нарушение, которое должен рассматривать ВАР. Скорее не фол, а столкновение просто. Да и говорю же: это не так важно. Не надо было кричать на судью! Лучше подскажи людям, чтобы они зоны перекрыли. Смешно цепляться за этот эпизод. Цеплять надо за то, что у «Спартака» игры нет! Вот это печально.

Александр Шикунов и&nbsp;Деян Станкович.«Станкович сам себя раздавил. Его менять надо было еще весной». Шикунов — о матче «Краснодар» — «Спартак»
12

  • анатолий еремин

    Что ж ты постоянно против Спартака жопу свою на портянки рвешь .если мы средний клуб,мы на этой ветке голубых не вспоминаем.

    05.11.2025

  • руслан магомедов

    ерема ты туп иглуп. Всем ясно что супротив чмартаги ВЕСЬ МИР и даже Газпром. Вздернись.

    04.11.2025

  • руслан магомедов

    чмарташка, ну а что же вы не забивали 88 минут. Что опять судьи, Газпром. чмартага средний клуп-каманда.

    04.11.2025

  • Timka1401

    зачем мне заморский футбол смотреть ? Меня интересует мой родной. если фол надо свистеть

    03.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Воришка шикунов как был идиотом 30 лет назад так и остался

    03.11.2025

  • анатолий еремин

    Если фолил соперник Спартака.апотом забил гол. то это норма,не в первый раз даже в этом сезоне.

    03.11.2025

  • анатолий еремин

    Только вот такие фолы никогда в пользу Спартака не ставятся.авот против очень даже часто.и все молчат как вели себя на поле футболисты Краснодара.апелируя к Левникову весь матч выпрашивая для футболистов соперника карточки и штрафные. Пересмотрите спокойно матч .апеляции по любому поводу .

    03.11.2025

  • !!ТОЧНЫЙ СЧЁТ МАТЧЕЙ

    Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    03.11.2025

  • Timka1401

    то есть если перед голом фол , это в норме ?

    03.11.2025

  • Бен Ричардс

    После фола нельзя, но тут явного фола не было. Сейчас футбол стал очень контактным, причем везде. Видимо вы не смотрели клубный чемпионат мира, а сейчас не смотрите АПЛ, ЛаЛигу, Бундеслигу. Там судьи намного больше позволяют в борьбе, чем у нас, а за откровенную грубость (толчки, удары и просто опасно-травматичные атаки "в кость" без возможности сыграть в мяч, типа "подкатов" сзади в прыжке) предупреждают сразу без уговоров. У нас все наоборот.

    03.11.2025

  • Риф Валиев

    Если игра не выстроена можно засчитывать голы после фола ?

    03.11.2025

    Деян Станкович
    ФК Краснодар
    ФК Спартак (Москва)
    Александр Шикунов
