Шикунов: «Зачем Станкович цепляется за возможный фол на Мартинсе? У тебя игра не выстроена!»

Судейство
3 ноября, 16:00
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов считает, что главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу не следует критиковать судей после поражения от «Краснодара» (1:2) в 14-м туре РПЛ.
— Станкович вновь атаковал судей. По его мнению, перед голевой атакой хозяев был фол на Мартинсе.
— Ну чего сейчас это обсуждать? Даже если там что-то и было, сколько времени прошло до гола? Ты не к судье апеллируй, а расставь игроков правильно! Что делали твои защитники, когда Черников забивал? Все подборы, все отскоки за «быками». Никто зоны свои не закрывал, не туда бежали... Ну что это такое?
— Так вы этого фола на Мартинсе не увидели?
— Да по повторам не до конца понятно. Сложилось ощущение, что оба игрока друг друга хватали. А кто там на ком фолил... Это же не глобальное нарушение, которое должен рассматривать ВАР. Скорее не фол, а столкновение просто. Да и говорю же: это не так важно. Не надо было кричать на судью! Лучше подскажи людям, чтобы они зоны перекрыли. Смешно цепляться за этот эпизод. Цеплять надо за то, что у «Спартака» игры нет! Вот это печально.
анатолий еремин
Что ж ты постоянно против Спартака жопу свою на портянки рвешь .если мы средний клуб,мы на этой ветке голубых не вспоминаем.
05.11.2025
руслан магомедов
ерема ты туп иглуп. Всем ясно что супротив чмартаги ВЕСЬ МИР и даже Газпром. Вздернись.
04.11.2025
руслан магомедов
чмарташка, ну а что же вы не забивали 88 минут. Что опять судьи, Газпром. чмартага средний клуп-каманда.
04.11.2025
Timka1401
зачем мне заморский футбол смотреть ? Меня интересует мой родной. если фол надо свистеть
03.11.2025
Неприкрытый Писярев
Воришка шикунов как был идиотом 30 лет назад так и остался
03.11.2025
анатолий еремин
Если фолил соперник Спартака.апотом забил гол. то это норма,не в первый раз даже в этом сезоне.
03.11.2025
анатолий еремин
Только вот такие фолы никогда в пользу Спартака не ставятся.авот против очень даже часто.и все молчат как вели себя на поле футболисты Краснодара.апелируя к Левникову весь матч выпрашивая для футболистов соперника карточки и штрафные. Пересмотрите спокойно матч .апеляции по любому поводу .
03.11.2025
Timka1401
то есть если перед голом фол , это в норме ?
03.11.2025
Бен Ричардс
После фола нельзя, но тут явного фола не было. Сейчас футбол стал очень контактным, причем везде. Видимо вы не смотрели клубный чемпионат мира, а сейчас не смотрите АПЛ, ЛаЛигу, Бундеслигу. Там судьи намного больше позволяют в борьбе, чем у нас, а за откровенную грубость (толчки, удары и просто опасно-травматичные атаки "в кость" без возможности сыграть в мяч, типа "подкатов" сзади в прыжке) предупреждают сразу без уговоров. У нас все наоборот.
03.11.2025
Риф Валиев
Если игра не выстроена можно засчитывать голы после фола ?
03.11.2025