Шикунов: «Зачем Станкович цепляется за возможный фол на Мартинсе? У тебя игра не выстроена!»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов считает, что главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу не следует критиковать судей после поражения от «Краснодара» (1:2) в 14-м туре РПЛ.

— Станкович вновь атаковал судей. По его мнению, перед голевой атакой хозяев был фол на Мартинсе.

— Ну чего сейчас это обсуждать? Даже если там что-то и было, сколько времени прошло до гола? Ты не к судье апеллируй, а расставь игроков правильно! Что делали твои защитники, когда Черников забивал? Все подборы, все отскоки за «быками». Никто зоны свои не закрывал, не туда бежали... Ну что это такое?

— Так вы этого фола на Мартинсе не увидели?

— Да по повторам не до конца понятно. Сложилось ощущение, что оба игрока друг друга хватали. А кто там на ком фолил... Это же не глобальное нарушение, которое должен рассматривать ВАР. Скорее не фол, а столкновение просто. Да и говорю же: это не так важно. Не надо было кричать на судью! Лучше подскажи людям, чтобы они зоны перекрыли. Смешно цепляться за этот эпизод. Цеплять надо за то, что у «Спартака» игры нет! Вот это печально.