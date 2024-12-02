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Сегодня, 14:30

Шикунов: «Если бы «Спартак» купил Кордобу, Угальде играл бы на фланге и не забил бы 14 мячей»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов считает, что, если бы красно-белые летом купили форварда «Краснодара» Кордобу, нападающий москвичей Манфред Угальде, который уже забил 14 голов в сезоне, ушел бы в тень.

— Многие критиковали «Спартак» за отказ от покупки Кордобы.

— Так вот если бы «Спартак» взял Кордобу, мы бы потеряли Угальде!

— Думаете?

— Угальде играл бы где-то на фланге. Разве забил бы он тогда 14 мячей? И это только за первую часть чемпионата! Фантастический показатель. У нас редко кто столько забивает. Давно уже не видно новых Вагнер Лав, Веретенниковых, Павлюченко... Дай бог, чтобы Угальде повторил их показатели, приблизился к ним.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; Маркиньос, Эсекьель Барко и&nbsp;Манфред Угальде в&nbsp;матче против &laquo;Краснодара&raquo; (0:3). «Купи «Спартак» Кордобу, мы бы потеряли Угальде! Манфред стоит 25 миллионов евро». Шикунов — о Станковиче и Осинькине

Джон Кордоба
Манфред Угальде
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
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