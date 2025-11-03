Шикунов: «Спартаку» надо было менять тренера еще весной. Станкович завалил сезон»

3 ноября, 16:30
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов уверен, что главный тренер команды Деян Станкович уже не выправит ситуацию.
— Что теперь «Спартаку» делать с главным тренером?
— Да время уже ушло. «Спартаку» надо было менять тренера еще весной. А они все тянут и тянут. Каждый день какие-то новости читаем. Вчера вот написали, что Мовсесьян с Некрасовым с кем-то договариваются. То есть уже не Кахигао вопрос решает, а они. Не знаю... Все надо было делать весной.
— По итогам прошлого сезона?
— Ну конечно. «Спартак» же вторую часть того сезона, именно весну, и завалил. Все же ясно стало. Осенью команда выдала классный отрезок, выиграла семь матчей. И все в итоге расслабились. Вспомните, как в гостях «Спартак» разгромил «Краснодар» — 3:0! А что потом? По нисходящей.
— Сколько процентов дадите на то, что сейчас Станкович выправит ситуацию?
— Без шансов. Все... Он подавлен, сам себя уже раздавил. Станкович не знает, что делать. Сам понимает, что не справляется.
vlad654

05.11.2025
03.11.2025
оппонент
Ничего ты не понял, товарищ болельщик. "Интересуюсь футболом" и болею за ЦСКА с 1969г. Застал время, когда Машка на стадионах была уважаема, причём не только армейскими болельщиками. Не отношу себя к фан-экстремистам со всякими детскими обзывалками - свиньи-кони-бомжи и прочими что б вы провалились...
03.11.2025
Бен Ричардс
Я подразумевал болельщиков "Спартака" и тех, кто интересуется футболом. Как я понял, ты не относишься ни к тем, ни к другим. Дополню: в моем понимании болеть за какую-то команду и интересоваться футболом, то есть всем, что имеет отношение к футболу, а не только твоей команде, это разные вещи.
03.11.2025
оппонент
Конечно все всё знали. Ну идиоты конечно, хозяева Спартака с жабой и авосем и я, болельщик ЦСКА. Все понимающие, у которых панацея - гнать, гнобить, хулить конечно всегда правы.
03.11.2025
Бен Ричардс
Все понимали, кто интересуется футболом и болеет за "Спартак", кроме тебя. Просто жаба душила платить неустойку, прикупили еще игроков и надеяли, как обычно на "авось".
03.11.2025
оппонент
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи.
03.11.2025