Шикунов: «Спартаку» надо было менять тренера еще весной. Станкович завалил сезон»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов уверен, что главный тренер команды Деян Станкович уже не выправит ситуацию.

— Что теперь «Спартаку» делать с главным тренером?

— Да время уже ушло. «Спартаку» надо было менять тренера еще весной. А они все тянут и тянут. Каждый день какие-то новости читаем. Вчера вот написали, что Мовсесьян с Некрасовым с кем-то договариваются. То есть уже не Кахигао вопрос решает, а они. Не знаю... Все надо было делать весной.

— По итогам прошлого сезона?

— Ну конечно. «Спартак» же вторую часть того сезона, именно весну, и завалил. Все же ясно стало. Осенью команда выдала классный отрезок, выиграла семь матчей. И все в итоге расслабились. Вспомните, как в гостях «Спартак» разгромил «Краснодар» — 3:0! А что потом? По нисходящей.

— Сколько процентов дадите на то, что сейчас Станкович выправит ситуацию?

— Без шансов. Все... Он подавлен, сам себя уже раздавил. Станкович не знает, что делать. Сам понимает, что не справляется.