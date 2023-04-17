Александр Шикунов: «Комличенко не симулянт, он просто проявляет тактическую хитрость»

Бывший спортивный директор «Спартака» и «Ростова» Александр Шикунов высказался о нападающем ростовской команды Николае Комличенко.

«Комличенко все время падает в чужой штрафной? Это нормально: идет борьба и каждый реагирует по-своему. Спартаковец Соболев, другие игроки тоже постоянно «ныряют» и выпрашивают пенальти. Проходят такие вещи — хорошо. Нет — и не надо. Это тактическая хитрость, обычная для футбола. Обвинять Комличенко в нечестной игре ни в коем случае нельзя. Он просто отрабатывает свой хлеб и старается ради команды», — приводит слова Шикунова Betonmobile.ru.

«Ростов» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков за 23 тура.