Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:33

Александр Шикунов: «Комличенко не симулянт, он просто проявляет тактическую хитрость»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Спартака» и «Ростова» Александр Шикунов высказался о нападающем ростовской команды Николае Комличенко.

«Комличенко все время падает в чужой штрафной? Это нормально: идет борьба и каждый реагирует по-своему. Спартаковец Соболев, другие игроки тоже постоянно «ныряют» и выпрашивают пенальти. Проходят такие вещи — хорошо. Нет — и не надо. Это тактическая хитрость, обычная для футбола. Обвинять Комличенко в нечестной игре ни в коем случае нельзя. Он просто отрабатывает свой хлеб и старается ради команды», — приводит слова Шикунова Betonmobile.ru.

«Ростов» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков за 23 тура.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksandr-shikunov-komlichenko-ne-simulyant-on-prosto-proyavlyaet-takticheskuyu-hitrost
Николай Комличенко
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Александр Шикунов
8
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
The Athletic: Овечкин, Капризов и Сорокин — MVP своих клубов в сезоне НХЛ
Альпинистка провела 500 дней одна в пещере. Она не мылась и воевала с мухами
12 боевиков ВСУ сдались в плен четырем сотрудникам ЧВК «Вагнер»
Стало известно об изнасиловании найденной мертвой в Тихвине школьницы
Умер актер фильма «Обитаемый остров» Юрий Ашихмин
В Польше возмутились пролетающими над страной самолетами с россиянами
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
Главный тренер «Торпедо» Клотет назвал арбитра Шадыханова клоуном
Майга — о Глушакове: «Приятно играть вместе с такими опытными футболистами»
Майга охарактеризовал тренерскую работу Юрана: «Он всегда рядом с игроками»
Игнатьев заявил, что «Ростов» лишил «Зенит» всех козырей
Тарханов заявил, что «Ростов» на равных играл с «Зенитом»
Хавбек «Урала» Газинский выбыл из строя до конца текущего сезона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Давидс считает, что в следующем сезоне «Локомотиву» реально вернуться в пятерку

В «Спартаке» рассказали о восстановлении Мозеса и Промеса