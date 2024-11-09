Шикунов: «Сейчас мне тяжело смотреть на «Крылья Советов»

Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Александр Шикунов высказался о ситуации в самарском клубе.

«Конечно, сейчас мне тяжело смотреть на «Крылья Советов». Мы создавали команду с Павлом Андреевым, привезли туда молодежь. Ясно, что «Крылья Советов» — команда не выше пятого или шестого места. Но она всегда была веселой и интересной, за нее болела вся страна. Бедный Осинькин снабдил «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» лучшими нападающими страны, но ему никого не оставили. Когда команда приносила прибыль и результат, все были довольны. Как только что-то шелохнулось, все сразу стали говорить о необходимости изменений», — цитирует Шикунова Metaratings.ru.

8 ноября «СЭ» стало известно, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев согласовал кандидатуру Дмитрия Кондратова на пост гендиректора «Крыльев Советов». На этой должности менеджер сменит Вадима Андреева.

После 14 туров чемпионата России «Крылья Советов» с 12 очками занимают 12-е место в турнирной таблице. В воскресенье, 10 ноября, самарцы примут ЦСКА, матч стартует в 13:00 по московскому времени.