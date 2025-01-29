Ширко — об интересе европейских клубов к Угальде: «В первую очередь это инициатива агента, чтобы улучшить контракт»

Бывший игрок «Спартака» Александр Ширко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном уходе нападающего Манфреда Угальде из московского клуба.

— Пишут об интересе со стороны клубов из Испании, Англии и Франции.

— Думаю, что это пишут агенты, чтобы на этой волне забитых мячей улучшить контракт — не более.

— Тем не менее, готов ли он выступать сейчас в этих лигах?

— Приходя в «Спартак», он что, хотел сразу громко заявить о себе и уехать? Или изначально планировал завоевать какие-то достижения с клубом? Я не знаю. Сейчас мир стал намного проще, человека интересуют финансы, не знаю, правильно это или нет. Дальнейшее — уже не важно. В первую очередь это интерес агента, чтобы увеличить какой-то ажиотаж и финансовую составляющую.

— Но вы не видите проблемы в том, что сейчас многое зависит от денег?

— Это современный мир и современный менталитет. Следуя логике, «Спартаку» придется увеличивать контракт, либо Угальде уйдет, если действительно есть какие-то предложения. Понятно, «Спартак» заработает, но лишится ударного игрока атаки на данный момент. Думаю, что клуб не захочет его терять.

22-летний Угальде присоединился к московскому клубу в январе 2024 года, его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне нападающий забил 16 голов и отдал 3 результативных паса в 22 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Александр Абустин