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Сегодня, 13:05

Детский тренер Дзюбы: «Может, его пригласят за рубеж. Есть руководители, которые не обращают внимание на возраст»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Шупляков, детский тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, отреагировал на то, что футболист был признан лучшим игроком РПЛ в марте.

«Могу только порадоваться за него. Для меня это не новость. Он головастый, голистый. Артем попал в нужную команду, где смог заново раскрыться. Он еще «кухню» сделал, однозначно улучшил атмосферу в «Локомотиве». Он себя комфортно чувствует в команде. Это будет развитие. Не думаю, что остановится», — приводит слова Шуплякова Sport24.

Также тренер высказался о том, продлит ли 34-летний Дзюба летом контракт с «Локомотивом».

«Не знаю. Может, его пригласят за рубеж. Не исключаю приглашения из Турции. Есть руководители, которые не обращают внимание на возраст. Не только главный тренер решает. Хотелось бы, чтобы он не заблудился, не спотыкался. Возможности Дзюбы? В сборную не пригласят. Там такая философия, что вызывается одна молодежь. Но Карпин за ним будет следить, это точно!» — сказал Шупляков.

Источник: Sport24
Артем Дзюба
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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