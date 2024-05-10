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Сегодня, 21:04

Соболев — об изменениях в «Спартаке» после ухода Абаскаля: «При Слишковиче завтраки теперь по желанию»

Руслан Минаев
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о взаимоотношениях с исполняющим обязанности главного тренера красно-белых Владимира Слишковиче.

«Команда явно стала свежее. Действительно, говоря футбольным языком, Владимир немного «отпустил» команду, дал некоторые послабления. Какие? Завтра теперь по желанию (смеется)», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Соболев добавил, что иногда предпочитает больше поспать.

«То есть встать в двенадцать и сразу пойти на обед. Мне так лучше. У каждого есть свои нюансы. И в этом плане Владимир, видимо, нашел подход ко всем», — сказал форвард.

В октябре прошлого года сообщалось, что бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранял Соболева из-за пропуска командных завтраков.

Источник: ФК «Спартак»
Александр Соболев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Гильермо Абаскаль
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