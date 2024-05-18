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Сегодня, 14:35

Соболев — об уходе Джикии из «Спартака»: «Огромная потеря как игрока, так и личности»

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Нападающий «Спартака» Алексанр Соболев отреагировал на уход центрального защитника Георгия Джикии из московской команды по окончании сезона.

«Удачи, капитан, друг, лидер и человек с большой буквы! Когда я пришел в Спартак, ты первый, кто встретил меня и помогал мне во всем. Помогаешь и по сей день не только мне, но и всему клубу. Помню, как мы выиграли Кубок, помню, какие были у тебя проблемы перед этой игрой. И, несмотря на это, ты вышел играть. Ты сделал для этого клуба очень многое, ты выиграл все возможные трофеи. Для Спартака это огромная потеря как игрока, так и личности. Я желаю тебе удачи, капитан!» — написал Соболев в своем Telegram-канале.

С красно-белыми Джикия стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны.

30-летний футболист выступал за «Спартак» с 2017 года. За это время он провел 214 матчей, в которых забил 5 голов.

Александр Соболев
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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