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Сегодня, 15:17

Соболев — о взаимоотношениях с «Виражом»: «Все зависит от моей игры и самоотдачи»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Гоша Чернов
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос о возможных проблемах в отношениях с группой активных болельщиков петербургской команды.

— Активность в телеграм — попытка проявить эмоции после перехода или желание понравиться болельщикам?

— Все просто. Соцсети я всегда вел активно, но когда все это началось, я перестал вести. До того, пока все не завершилось. Как только переход завершился, я также начал их вести.

Мои посты? Я радуюсь и я счастлив. У меня хорошее настроение и я выкладываю посты. Ничего больше.

— Вы понимаете, с каким настроением болельщики воспринимают ваш трансфер. Готовы ли к тому, что «Вираж», как и во многих предыдущих случаях, вас до конца может не понять?

— Наверное, такое тоже возможно и будет. Это часть болельщиков, часть футбола, всегда так происходит. Но все зависит от меня, от моей игры и самоотдачи. Если я буду показывать хорошую игру и приносить пользу клубу, то, думаю, что таких болельщиков будет немного. Я на это очень надеюсь (улыбается), — сказал Соболев.

«Зенит» объявил о трансфере 27-летнего нападающего 30 августа. Контракт Соболева с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на сезон. Сумма перехода игрока составила 10 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Александр Соболев
Футбол
ФК Зенит
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