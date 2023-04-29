Соболев: «Зенит» хочет чемпионство, а мы хотим их обыграть. Поэтому будет серьезная битва»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в 26-м туре РПЛ.

— Впереди у вас матч с «Зенит». Некоторые игроки из этой команды хотят завоевать чемпионство именно в матче со «Спартаком», против принципиального соперника. Как настроены?

— В Питере тяжело играть. Последняя игра, можно сказать, была боевая. Эмоции у всех будут зашкаливать. Они хотят чемпионство, обыграть «Спартак». Мы хотим обыграть «Зенит». Поэтому будет серьезная битва.

— Как-то работаешь над собой, чтобы не получать такие карточки, как сегодня?

— Сегодня получил желтую карточку, потому что могла быть контратака. Срыв атаки — желтая карточка, все нормально. Я не всплыли, просто была возможность получить желтую карточку. Я не работаю над этим и не буду. Я такой, какой я есть.