Соболев: «Зенит» хочет чемпионство, а мы хотим их обыграть. Поэтому будет серьезная битва»

Сегодня, 22:44
Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в 26-м туре РПЛ.
— Впереди у вас матч с «Зенит». Некоторые игроки из этой команды хотят завоевать чемпионство именно в матче со «Спартаком», против принципиального соперника. Как настроены?
— В Питере тяжело играть. Последняя игра, можно сказать, была боевая. Эмоции у всех будут зашкаливать. Они хотят чемпионство, обыграть «Спартак». Мы хотим обыграть «Зенит». Поэтому будет серьезная битва.
— Как-то работаешь над собой, чтобы не получать такие карточки, как сегодня?
— Сегодня получил желтую карточку, потому что могла быть контратака. Срыв атаки — желтая карточка, все нормально. Я не всплыли, просто была возможность получить желтую карточку. Я не работаю над этим и не буду. Я такой, какой я есть.
Алексей Волков
eror 654 ошибочка. иди переобуйся.
29.04.2023
TokTram_
Дельфин, голосуй - не голосуй, всё равно получишь ....
29.04.2023
vlad654
сам иди повой на родных болотах.
29.04.2023
Алексей Волков
Хоспади. Пушной порет какую то чушь. Зенит за 25 туров пропустил 13 мячей, а команда пушного зверька 32! Пуст спать идет в норку свою.
29.04.2023