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Сегодня, 22:44

Соболев: «Зенит» хочет чемпионство, а мы хотим их обыграть. Поэтому будет серьезная битва»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в 26-м туре РПЛ.

— Впереди у вас матч с «Зенит». Некоторые игроки из этой команды хотят завоевать чемпионство именно в матче со «Спартаком», против принципиального соперника. Как настроены?

— В Питере тяжело играть. Последняя игра, можно сказать, была боевая. Эмоции у всех будут зашкаливать. Они хотят чемпионство, обыграть «Спартак». Мы хотим обыграть «Зенит». Поэтому будет серьезная битва.

— Как-то работаешь над собой, чтобы не получать такие карточки, как сегодня?

— Сегодня получил желтую карточку, потому что могла быть контратака. Срыв атаки — желтая карточка, все нормально. Я не всплыли, просто была возможность получить желтую карточку. Я не работаю над этим и не буду. Я такой, какой я есть.

 
&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Зенит» может оформить чемпионство в матче со «Спартаком»: что для этого нужно

 

Александр Соболев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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  • Алексей Волков

    eror 654 ошибочка. иди переобуйся.

    29.04.2023

  • TokTram_

    Дельфин, голосуй - не голосуй, всё равно получишь ....

    29.04.2023

  • vlad654

    сам иди повой на родных болотах.

    29.04.2023

  • Алексей Волков

    Хоспади. Пушной порет какую то чушь. Зенит за 25 туров пропустил 13 мячей, а команда пушного зверька 32! Пуст спать идет в норку свою.

    29.04.2023

    • Соболев — о матче с «Ростовом»: «Если бы «Спартак» проиграл, это было бы не по делу»

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