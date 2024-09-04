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Сегодня, 14:58

Соболев — о переезде в Санкт-Петербург: «С первого дня я начал тренироваться»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев в ходе своей презентации в качестве игрока команды рассказал о переезде в Санкт-Петербург.

— Чему посвящены первые дни в Петербурге?
— Не сказал бы, что тяжело. С первого дня я начал тренироваться. Сегодня наконец-то провел долгожданную первую тренировку с командой. А так — ребенок пошел в школу, уже нашли жилье. Заключен договор, быт обустроен. Осталось только играть в футбол, — сказал Соболев.

«Зенит» объявил о трансфере 27-летнего нападающего 30 августа. Контракт Соболева с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на сезон. Сумма перехода игрока составила 10 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Александр Соболев
Футбол
ФК Зенит
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