Соболев — после перехода в «Зенит»: «А почему бы и не спеть нам?»

Нападающий Александр Соболев написал новый пост в своем Telegram-канале после перехода из «Спартака» в «Зенит».

«А почему бы и не спеть нам?» — написал новичок сине-бело-голубых.

Контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми подписан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Ориентировочная сумма перехода — 10 миллионов евро.

Соболев выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности форвард провел за красно-белых 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. Вместе с московской командой он стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.