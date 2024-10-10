Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:55

Капитан «Крыльев Советов» Солдатенков: «Хочу, чтобы Сергеев забивал в каждом матче»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков высказался об игре форварда самарской команды Ивана Сергеева.

«Все очень рады, что Сергеев присоединился к «Крыльям». Ни в какой адаптации он не нуждается, потому что в Самаре он уже играл на протяжении нескольких сезонов. Все знают, на что он способен. Не скажу, сколько голов от него жду. Просто хочу, чтобы он забивал в каждом матче», — приводит слова Солдатенкова Legalbet.

5 сентября Сергеев перешел в «Крылья Советов» из «Зенита». Контракт нападающего с самарской командой рассчитан на три года. В сезоне-2024/25 29-летний форвард провел за «Крылья» пять матчей, не отличившись результативными действиями.

Источник: Legalbet
Иван Сергеев
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Солдатенков

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Медведев проиграл Синнеру в четвертьфинале турнира в Шанхае
Мирра Андреева проиграла сестре Эрике во втором круге турнира в Ухане
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
Сегодня
Вчера
Неделя