Александр Спивак: «На мой взгляд, Дуглас Сантос лучше Кришито»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак прокомментировал продление контракта с защитником Дугласом Сантосом.

«Мне очень нравится Сантос, он показывает отличную игру на протяжении длительного периода в Петербурге. Думаю, можно сказать, что Дуглас олицетворяет собой сегодняшний «Зенит», без него уже трудно представить команду.

На мой взгляд, Сантос даже лучше Кришито. Если бы нужно было собрать символический состав «Зенита» всех времен, то на позицию левого защитника, я бы поставил именно Дугласа. У него есть все необходимые качества, чтобы быть топовым игроком на своей позиции, это действительно игрок большого уровня. Он замечательно видит поле, очень работоспособен», — цитирует Legalbet Спивака.

25 июля «Зенит» объявил о подписании с бразильцем контракта до конца сезона-2026/27 с возможностью продления на год.