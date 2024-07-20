Спивак: «С «Зенитом» невозможно конкурировать? После трети чемпионата будем понимать»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак не считает сине-бело-голубых однозначным фаворитом в сезоне-2024/25 РПЛ.

«С «Зенитом» невозможно конкурировать? По прошествии трети чемпионата мы будем понимать, какие есть команды и что они могут. По одному матчу за Суперкубок мы ничего не можем сказать. Да, «Зенит» хорошо играл, но не более. Чемпионат России — очень длинный. И по-любому, у «Зенита» будет спад. Как бы он ни готовился, какие бы у него игроки ни были. Мы увидим, как они будут выходить из этих спадов», — цитирует Спивака «РБ Спорт».

«Зенит» под руководством Сергея Семака шесть лет подряд становился чемпионом России.