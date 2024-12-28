T-killah — о Батракове: «Ему лучше пойти в условный «Наполи», чем в супергранд по типу «Реала» или «Ман Сити»

Певец, шоумен Александр Тарасов «T-killah» в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову со стороны «Манчестер Сити».

«У нас уже были кейсы, когда игрок проявлял себя очень круто один сезон, а потом хватал звездную болезнь. Я думаю, что именно Батракова это не заденет. Он себя хорошо проявляет и ходят слухи, что самые топовые клубы мира смотрят за ним. Ему не стоит переходить в супергранд по типу «Реала» или «Манчестер Сити», а лучше пойти в условный «Наполи». Да, в «Сити» слава, большие деньги — это все очень круто. Но конкурировать там будет крайне сложно», — сказал Тарасов «СЭ».

Батраков является воспитанником академии «Локомотива». В текущем сезоне 19-летний футболист сыграл за железнодорожников 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Дарик Агаларов