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Сегодня, 16:15

Тарханов: «Не считаю, что шесть очков — большой разрыв»

Руслан Минаев
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Экс-тренер сборной России Александр Тарханов поделился мнением об отрывах лидеров в чемпионатах России и Испании.

«Во всех странах турнирная таблица такая: есть лидеры, есть середняки, есть те, кто борется за выживание. Посмотрите на турнирную таблицу Испании: есть «Реал», «Барселона» и «Атлетико». Да, сейчас есть еще команды, которые подтягиваются. Эта тройка постоянна, а остальные борются за попадание в Лигу чемпионов и Лигу Европы, кто-то борется за выживание.

Турнирную таблицу нельзя подравнять, чтобы все были одинаковые. Я не считаю, что шесть очков — большой разрыв. А что касается разницы забитых и пропущенных — то это нормальное явление. Ясно, что у нас три команды-лидера, которые будут бороться за медали. У нас еще только первый круг сейчас закончится», — цитирует Тарханова Metaratings.ru.

После 14 туров РПЛ «Краснодар» идет на первом месте с 36 очками. «Зенит» (33) и «Локомотив» (31) находятся в тройке.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
Александр Тарханов

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