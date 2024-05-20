Тарханов — о будущем Морено в «Сочи»: «Роберт согласился с условиями и готов поработать с русскими футболистами»

Российский тренер Александр Тарханов ответил на вопрос «СЭ» о будущем Роберта Морено в «Сочи».

18 мая испанский специалист сообщил о том, что подписал трехлетний контракт с южанами.

«Клуб и тренер уже договорились о продлении контракта. Задача для Морено на новый сезон — вывести «Сочи» в РПЛ. Ему нужно создать хорошую команду, тем более должно быть много русских футболистов. Роберт согласился с условиями и готов поработать с русскими футболистами», — сказал Тарханов «СЭ».

46-летний Морено стал главным тренером «Сочи» в декабре 2023 года. Под его руководством команда одержала 2 победы, 6 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

Ранее в своей карьере специалист тренировал «Монако», «Гранаду» и сборную Испании.

(Денис Сафронов)