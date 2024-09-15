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Тарханов: «ЦСКА не заслужил поражения в матче с «Зенитом»

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Известный отечественный специалист Александр Тарханов считает, что ЦСКА не заслужил поражения в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«ЦСКА имел преимущество, проходил хорошо центр поля, но не хватало реализации. Немного ударов было, передачи с фланга не доходили до партнеров. Игроки «Зенита» понимали, что у армейцев «стандарты» хорошие, были внимательны и практически ничего не дали сделать соперникам.

Армейцы легко проходили середину. Технический брак им мешал в завершении. Так-то по игре ЦСКА был лучше, не заслужил поражения», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

ЦСКА с 13 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре армейцы в гостях встретятся с «Рубином».

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов

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