Тарханов: «ЦСКА не заслужил поражения в матче с «Зенитом»

Известный отечественный специалист Александр Тарханов считает, что ЦСКА не заслужил поражения в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«ЦСКА имел преимущество, проходил хорошо центр поля, но не хватало реализации. Немного ударов было, передачи с фланга не доходили до партнеров. Игроки «Зенита» понимали, что у армейцев «стандарты» хорошие, были внимательны и практически ничего не дали сделать соперникам.

Армейцы легко проходили середину. Технический брак им мешал в завершении. Так-то по игре ЦСКА был лучше, не заслужил поражения», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

ЦСКА с 13 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре армейцы в гостях встретятся с «Рубином».