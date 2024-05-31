Тарханов: «Увольнение Гончаренко из «Урала» назревало с весны»

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов отреагировал на увольнение Виктора Гончаренко из команды.

«По тому, как складывалась вторая часть сезона для «Урала», было ясно, что Гончаренко будет уволен. Наверное, особенно это назревало с весны. Понятно, что поражение в первом стыковом матче и увеличение риска вылететь в Первую лигу стало катализатором. Обидно, что «Урал» может не сыграть в РПЛ в следующем сезоне. Поступало ли мне предложение возглавить «Урал»? На данный момент нет», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

«Урал» объявил об увольнении 46-летнего специалиста 30 мая. За день до этого екатеринбуржцы проиграли «Акрону» (0:2) в первом стыковом матче за сохранение прописки в РПЛ.

Ответная игра между командами пройдет на домашнем стадионе «Акрона» 1 июня. Начало — в 15.00 по московскому времени.