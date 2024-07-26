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Сегодня, 04:36

Тарханов: «Соболев валяет дурака на поле — его надо отправлять в «Спартак-2», если он продолжит это делать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов считает, что красно-белым стоит отправить форварда Александра Соболева во вторую команду.

«У Соболева голова забита «Зенитом». Помните, как «Зенит» отправил Кругового во вторую команду? «Спартаку» надо так же делать. Сейчас у футболистов пропали ценности, они думают о деньгах — где больше дают, туда и идут. Акинфеев — единственный, кто играет за клуб, он армеец настоящий.

Соболев валяет дурака на поле — его надо отправлять в «Спартак-2», если он продолжит это делать. Если его во вторую команду возьмут, конечно. Поучит молодежь. (Смеется) Александр сейчас плохо играет, последний матч это показал», — цитирует «РБ Спорт» Тарханова.

27-летний Соболев провел за «Спартак» в общей сложности 140 официальных матчей, в которых забил 58 мячей и отдал 32 голевые передачи.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
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