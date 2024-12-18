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Сегодня, 02:10

Тарханов: «Батраков в первой части сезона играл лучше, чем Угальде»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский тренер Александр Тарханов назвал лучшего игрока первой части сезона РПЛ.

«На мой взгляд, Батраков в первой части сезона играл лучше, чем Угальде. Потому что он был стабильнее. Угальде показал свое мастерство только под конец первой части. А Батраков с начала до конца держал уровень. Поэтому я бы все же выделили Алексея. Но, безусловно, видно, что у Манфреда тоже огромный потенциал», — цитирует «РБ Спорт» Тарханова.

В этом сезоне Батраков в 23 матчах забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач.

Источник: «РБ Спорт»
Алексей Батраков
Манфред Угальде
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Александр Тарханов
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