Тарханов: «Батраков в первой части сезона играл лучше, чем Угальде»

Российский тренер Александр Тарханов назвал лучшего игрока первой части сезона РПЛ.

«На мой взгляд, Батраков в первой части сезона играл лучше, чем Угальде. Потому что он был стабильнее. Угальде показал свое мастерство только под конец первой части. А Батраков с начала до конца держал уровень. Поэтому я бы все же выделили Алексея. Но, безусловно, видно, что у Манфреда тоже огромный потенциал», — цитирует «РБ Спорт» Тарханова.

В этом сезоне Батраков в 23 матчах забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач.