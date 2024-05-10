Тарханов: «Главная проблема ЦСКА в этом сезоне — это оборона»

Бывший нападающий ЦСКА Александр Тарханов считает, что красно-синие теряют очки из-за нестабильной игры в обороне и проблем с реализацией.

«Безусловно, регулярная потеря очков на последних минутах отрицательно влияет на команду, может привести к эмоциональному и психологическому спаду. Нужно быть внутри команды, чтобы понимать, в чем конкретно причина и что с этим можно сделать. Главная проблема армейцев в этом сезоне — это оборона. Реализация тоже сильно хромает. Что касается Акинфеева, то, думаю, к нему вопросов нет — Игорь все еще очень надежен, выручает команду», — цитирует «РБ Спорт» Тарханова.

ЦСКА занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков в 27 матчах.