Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 01:23

Тарханов: «Дивеев — лучший центральный защитник России»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов считает защитника армейцев Игоря Дивеева лучшим на своей позиции в России.

«Дивеев чуть ли не больше всех забил за ЦСКА в этом сезоне. Он хорошо играет головой, выбирает позицию для включения в атаку. Дивеев и до травм играл хорошо, а после них смог восстановиться, соблюдал правильный режим и смог подготовиться. В обороне он тоже хорош, не только в развитии атаки.

Дивеев — ведущий защитник ЦСКА, он уже опытный, цементирует оборону. Сейчас это вообще лучший центральный защитник России. Наверное, он вообще заменил Игнашевича. Они похожи тем, что оба цементировали оборону, обладают хорошим ударом», — цитирует Legalbet Тарханова.

В этом сезоне 25-летний Дивеев сыграл 15 матчей без замен в РПЛ и забил 5 голов.

Источник: Legalbet
Игорь Дивеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Саперы приступили к обезвреживанию обнаруженной мины в квартире в Лобне
Треть выехавших из Мариуполя на Украину беженцев вернулась в город
Раньери возглавил «Рому» в третий раз
Казахстан под руководством Черчесова проиграл Австрии и вылетел в дивизион C Лиги наций
У Черчесова четвертое поражение подряд, его покровитель уже уволен, в прессу слит размер неустойки. Герой ЧМ-2018 терпит крах в Казахстане
Саперы приступили к обезвреживанию обнаруженной мины в квартире в Лобне
Сегодня
Вчера
Неделя