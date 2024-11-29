Тарханов: «Если Пьянича не ставят в состав, значит, какие-то проблемы есть»

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов оценил игру новичка армейцев Миралема Пьянича.

«Видно, что Пьянич хорошего уровня, но пока не проявляет себя. Выходит на замену, на Кубок играет в основе, но его меняют. Пока о нём сложно говорить. Пьянич быстро думает, принимает решения, ему не надо затрачивать много энергии, он занимает правильную позицию. Ему же не надо куда-то бежать, обыгрывать, это разыгрывающий футболист.

Сказывается, что Пьянич долгое время не играл. Плюс с возрастом все сложнее набирать функциональность. Посмотрим, что будет. Если его не ставят в состав, значит, какие-то проблемы есть. Только в конце сезона можно будет сказать, оправдан ли был этот трансфер», — цитирует Legalbet Тарханова.

34-летний босниец подписал однолетний контракт с ЦСКА в сентябре 2024 года. В Этом сезоне он отметился одной результативной передачей в 9 матчах во всех турнирах.