Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 06:07

Тарханов: «Если Пьянича не ставят в состав, значит, какие-то проблемы есть»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов оценил игру новичка армейцев Миралема Пьянича.

«Видно, что Пьянич хорошего уровня, но пока не проявляет себя. Выходит на замену, на Кубок играет в основе, но его меняют. Пока о нём сложно говорить. Пьянич быстро думает, принимает решения, ему не надо затрачивать много энергии, он занимает правильную позицию. Ему же не надо куда-то бежать, обыгрывать, это разыгрывающий футболист.

Сказывается, что Пьянич долгое время не играл. Плюс с возрастом все сложнее набирать функциональность. Посмотрим, что будет. Если его не ставят в состав, значит, какие-то проблемы есть. Только в конце сезона можно будет сказать, оправдан ли был этот трансфер», — цитирует Legalbet Тарханова.

34-летний босниец подписал однолетний контракт с ЦСКА в сентябре 2024 года. В Этом сезоне он отметился одной результативной передачей в 9 матчах во всех турнирах.

Источник: Legalbet
Миралем Пьянич
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
Читайте также
Уехавшая из России фигуристка Куракова жалуется на угрозы в соцсетях
Головин отреагировал на непожатую руку Трубина
Путин ответил шуткой советских времен на вопрос о целях для «Орешника»
Дерби с одной шайбой, СКА наказан за удаления, а Ротенберг взывает к совести. Что произошло в КХЛ 28 ноября
Скворцова не исключила скорое признание молодыми людей до 60 лет
Причиной смерти постояльцев соццентра на Алтае мог стать ротавирус
Сегодня
Вчера
Неделя