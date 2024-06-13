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Сегодня, 02:56

Тарханов объяснил интерес «Зенита» к Зайнутдинову

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к защитнику «Бешикташа» Бактиеру Зайнутдинову.

«Наверное, «Зенит» стремится приобрести футболиста, чтоб он не считался легионером. Пусть он и казах, но он легионер. Я думаю, что есть проблема в том, что иностранцы могут уехать по разным причинам, поэтому пытается усилиться таким образом», — цитирует Vprognoze.ru Тарханова.

26-летний Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» из ЦСКА летом 2023 года. В сезоне-2023/24 он сыграл 37 матчей и забил один гол.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11779190-tarhanov-obyasnil-interes-zenita-k-zajnutdinovu.html
Бактиер Зайнутдинов
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Зенит
Александр Тарханов
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