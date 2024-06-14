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Сегодня, 02:37

Тарханов: «В концовке сезона было заметно, что голы «Зениту» даются не так легко, как раньше»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал интерес «Зенита» к игрокам «Бешикташа» Жедсону Фернандешу и Бактиеру Зайнутдинову.

«Думаю, летом «Зенит» будет искать способы встряхнуть состав и немного освежить атакующую линию. Все-таки в концовке сезона было заметно, что голы команде Семака даются не так легко, как раньше. Отсюда и столько фамилий потенциальных новичков всплывает в СМИ. «Зенит» не хочет повторения концовки прошедшего чемпионата, когда не все зависело от них, поэтому ищет усиление», — цитирует «РБ Спорт» Тарханова.

В сезоне-2023/2024 сине-бело-голубые стали чемпионами России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-zenit-ne-hochet-povtoreniya-kontsovki-proshedshego-chempionata-poe-tomu-ishhet-usilenie/
Футбол
ФК Зенит
Александр Тарханов
0
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