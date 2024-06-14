Тарханов: «В концовке сезона было заметно, что голы «Зениту» даются не так легко, как раньше»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал интерес «Зенита» к игрокам «Бешикташа» Жедсону Фернандешу и Бактиеру Зайнутдинову.

«Думаю, летом «Зенит» будет искать способы встряхнуть состав и немного освежить атакующую линию. Все-таки в концовке сезона было заметно, что голы команде Семака даются не так легко, как раньше. Отсюда и столько фамилий потенциальных новичков всплывает в СМИ. «Зенит» не хочет повторения концовки прошедшего чемпионата, когда не все зависело от них, поэтому ищет усиление», — цитирует «РБ Спорт» Тарханова.

В сезоне-2023/2024 сине-бело-голубые стали чемпионами России.