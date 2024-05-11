Тарханов: «Игроки «Спартака» в матче с «Краснодаром» будут действовать с максимальной самоотдачей»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча «Спартака» против «Краснодаром» в 28-м туре чемпионата России.

«Думаю, предстоящий матч с «Балтикой» не отразится на мотивации «Спартака» во встрече с «Краснодаром». Москвичам все равно, где играть: в чемпионате или в кубке. Они будут действовать с максимальной самоотдачей. Сейчас для «Спартака» все матчи важные. Упускать возможность подняться в чемпионате команда не станет», — цитирует Vprognoze.ru Тарханова.

«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в субботу, 11 мая. Начало встречи — 16.30 по московскому времени.