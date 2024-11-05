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Сегодня, 02:37

Тарханов: «Есть такой вариант, что где-то «Локомотив» может сдуться»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-тренер сборной России Александр Тарханов оценил перспективы «Локомотива» в чемпионской гонке РПЛ.

«Не сдуется ли «Локомотив»? Cейчас команда выглядит хорошо, выиграли у «Рубина» при том, что не играли двое основных игроков — Баринов и Батраков. Все равно справились, а это значит, что есть командная игра, и не важно, кто именно играет. Но есть такой вариант, что где-то может сдуться», —цитирует Metaratings.ru Тарханова.

После 14 туров «Локомотив» с 31 очком занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Александр Тарханов

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