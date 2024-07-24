Тарханов — о поражении «Спартака» в 1-м туре: «Давали пространство, совершали простейшие ошибки»

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал поражение «Спартака» от «Оренбурга» (0:2) в первом туре нового сезона в РПЛ.

«В первом тайме неплохо выглядел «Спартак». Но в обороне были проблемы. Но атаковали, может из-за этого оборона не выстроена еще. Давали пространство, совершали простейшие ошибки. И ошибка Максименко — грубейшая. Вратарь таких ошибок не должен допускать», — цитирует «Спорт День за Днем» Тарханова.

Во 2-м туре чемпионата России «Спартак» сыграет против «Химок».