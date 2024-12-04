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Сегодня, 06:32

Тарханов: «Соперники изучили «Краснодар», не дают ему играть»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский тренер Александр Тарханов считает, что соперники изучили «Краснодар», поэтому отбирают у него очки.

«Соперники изучили «Краснодар», не дают ему играть. «Спартак» хорошо сыграл против южан в обороне, не давал пространства. Хотя, реализуй «Краснодар» два момента в начале матча, неизвестно, как он развивался бы. А когда «Спартак» забил, он отошел назад и действовал на контратаках. Они умеют это делать, потому что впереди у «Спартака» индивидуально сильные ребята — Угальде, Барко.

У «Краснодара» все зависит от того, зацепится за мяч Кордоба или нет. У того не очень получается в последних турах. Видно было, что «Спартак» лишил соперника сильных качеств. И многие так поступают, поэтому важно, чтобы в атаке у команды было разнообразие. Ставка на одного-двух игроков может не сработать», — цитирует «РБ Спорт» Тарханова.

В трех последних матчах краснодарская команда сыграла вничью с «Рубином» (1:1) и «Химками» (2:2), а также проиграла «Спартаку» (0:3).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Краснодар
Александр Тарханов
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