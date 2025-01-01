Тарханов о регрессе Клаудиньо: «Говорят, больше двух бразильцев в команде держать нельзя»

Экс-игрок сборной СССР и бывший тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов не смог назвать лучшего игрока 2024 года и объяснил почему.

«Клаудиньо бы хотел назвать, хорошо раньше смотрелся, но, к сожалению, сейчас уже похуже. Не знаю, чего ему не хватает, пусть тренер разбирается. Бразильцы же народ сложный. Один агент мне говорил, что больше двух бразильцев нельзя держать в команде (смеется)», — приводит слова Тарханова «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне Клаудиньо провел 19 матчей за «Зенит», забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.