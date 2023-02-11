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Сегодня, 20:45

Тарханов: «Думаю, что сейчас «Спартак» не позволит тормозить»

Иван Шитик
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Александр Тарханов оценил готовность «Спартака» ко второй части чемпионата России.

«Я не думаю, что «Спартак» провалится в сезоне. Абаскаль в «Спартаке» уже больше полугода, и он сразу наладил игру. По сути, это товарищеские матчи, и «Спартак» на них выглядел лучше всех.

Вот начнется чемпионат, тогда можно будет определить уровень каждой команды. Мы же видели, как при Витории бежали все, а начался чемпионат, и все затормозилось. Но я думаю, что сейчас «Спартак» не позволит тормозить, игра у них неплохо выстроена», — сказал Тарханов Metaratings.ru.

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://metaratings.ru/news/tarkhanov-o-spartake-my-videli-kak-pri-vitorii-bezhali-vse-227098/
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
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