Тарханов: «Думаю, что сейчас «Спартак» не позволит тормозить»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов оценил готовность «Спартака» ко второй части чемпионата России.

«Я не думаю, что «Спартак» провалится в сезоне. Абаскаль в «Спартаке» уже больше полугода, и он сразу наладил игру. По сути, это товарищеские матчи, и «Спартак» на них выглядел лучше всех.

Вот начнется чемпионат, тогда можно будет определить уровень каждой команды. Мы же видели, как при Витории бежали все, а начался чемпионат, и все затормозилось. Но я думаю, что сейчас «Спартак» не позволит тормозить, игра у них неплохо выстроена», — сказал Тарханов Metaratings.ru.

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).