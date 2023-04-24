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Тарханов: «Если при немцах на поле творилось черт-те что, то теперь «Локо» играет в понятный футбол»

Александр Кружков
Обозреватель
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Известный российский тренер Александр Тарханов в интервью «СЭ» оценил игру «Локомотива» во второй половине сезона.

— Что изменилось в «Локо» с приходом Галактионова?

— Если при немцах на поле творилось черт-те что, то теперь «Локомотив» играет в понятный футбол. Организованный, комбинационный. Чувствуется игровая дисциплина. Ребята раскрепостились, к тому же прекрасно готовы физически. Ну и конечно, нужно отметить качественную селекцию. Дзюба, Глушенков и Пиняев — это реальное усиление. Артем особенно хорош. И забивает, и отдает. Если бы не он, сегодня у «Локомотива» было бы намного меньше очков.

— В следующем сезоне с таким составом команда сможет побороться за медали?

— Наверняка. Главное — летом укрепить оборону. Как центр, так и фланги.

«Локомотив» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 29 очков за 24 тура.

Полное интервью с Александром Тархановым читайте на сайте «СЭ»

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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