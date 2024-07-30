Александр Тарханов: «Краснодару» не хватает организации»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов отметил проблемы, с которыми столкнулся «Краснодар» на старте сезона.

Команда Мурада Мусаева сыграла вничью с «Ахматом» (1:1) и с махачкалинским «Динамо» (0:0) в РПЛ, а до этого проиграла «Зениту» (2:4) матч за Суперкубок России.

«Краснодар» — одна из сенсаций с знаком минус на старте сезона, — цитирует Тарханова «РБ Спорт». — В первом тайме матча между «Краснодаром» и динамовцами Махачкалы гости лучше выглядели, могли забивать. Игра у «быков» не выстроена. При Владимире Иличе они, может, не так зрелищно выглядели, но организованы были в обороне и в атаке. Сейчас организация «хромает». В матче с Махачкалой было много провалов».